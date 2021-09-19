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«ПСЖ» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

«ПСЖ» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 19 сентября, состоится матч «ПСЖ» — «Лион». Встреча 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Лион».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Стина.

«ПСЖ» набрал 15 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с восемью набранными очками располагается на девятом месте. Действующим победителем чемпионата является «Лилль». Последняя встреча между командами завершилась победой парижан со счётом 4:2.

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