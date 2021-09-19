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«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: Канте удвоил преимущество гостей

«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: Канте удвоил преимущество гостей
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Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» идёт матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».

На 57-й минуте матча полузащитник синих Н’Голо Канте удвоил преимущество «Челси». Ему ассистировал Матео Ковачич.

В данный момент продолжается второй тайм встречи. «Челси» выигрывает со счётом 2:0, первый мяч забил Тьяго Силва. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогают ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Челси» набрал 10 очков в четырёх турах (три победы, одна ничья), что позволяет «аристократам» занимать четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» девять очков после четырёх туров (три победы, одно поражение) и седьмая строчка в таблице.

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