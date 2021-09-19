Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сульшер высказался об игре Лингарда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

Сульшер высказался об игре Лингарда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру Джесси Лингарда в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

«В футболе есть и взлёты, и падения, так бывает. Нужно научиться этим жить. Лингард извинился после ошибки, которую допустил во вторник, и все сказали ему, что это не нужно. Сегодня он вышел на поле и был великолепен.

Гол Лингарда — это прекрасный ответ на забитый мяч «Вест Хэма». Я думаю, что в первом тайме мы играли в очень хороший футбол, но потом нам нужно было лучше защищаться», — цитирует Сульшера BBC.

Победный мяч Лингарда в ворота «Вест Хэм Юнайтед»:

Матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. После пяти туров «красные дьяволы» располагаются на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 очками в активе.

Новость по теме
Лингард прокомментировал свою ошибку, которая привела к голу в матче с «Янг Бойз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021