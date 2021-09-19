Сульшер высказался об игре Лингарда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру Джесси Лингарда в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».



«В футболе есть и взлёты, и падения, так бывает. Нужно научиться этим жить. Лингард извинился после ошибки, которую допустил во вторник, и все сказали ему, что это не нужно. Сегодня он вышел на поле и был великолепен.

Гол Лингарда — это прекрасный ответ на забитый мяч «Вест Хэма». Я думаю, что в первом тайме мы играли в очень хороший футбол, но потом нам нужно было лучше защищаться», — цитирует Сульшера BBC.

Победный мяч Лингарда в ворота «Вест Хэм Юнайтед»:

Матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. После пяти туров «красные дьяволы» располагаются на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 очками в активе.