Божович прокомментировал первую победу после возвращения в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» (3:2), которая стала для него первой после возвращения в тульский клуб.



«Какая ещё мотивация нам нужна, кроме борьбы за жизнь в такой ситуации. Надеемся, мы исправим это. Сегодня мы заслужили эту победу, потому что бились до конца. Мы второй раз подряд пропустили быстрый гол. Может, какой-то спад концентрации с этим связан. Думаю, для зрителей это была хорошая игра, но для тренеров — не очень.



Когда счёт стал 2:2, мы могли пропустить ещё. В некоторых моментах нам очень повезло. Хорошо, что победили, удача всегда нужна. «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник, они уже это показали. Думаю, их тренер очень хорошо работает, они ещё не сказали своё последнее слово», — цитирует Божовича «Матч ТВ».