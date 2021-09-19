Кержаков: ни в одном из домашних матчей «Нижний Новгород» не уступил вчистую

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:3).



«Почему «Нижний Новгород» потерял дома много очков, а в гостях не проиграл ни одного матча? Сложно сказать. Не думаю, что во всех играх, которые мы проиграли дома, мы заслуживали поражений. Ни в одном из матчей не уступили вчистую. В том числе и в поединке с «Арсеналом». Повторюсь, у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, из-за своих ошибок мы проиграли матч.



В кубковом матче дадим ли время тем игрокам, кто меньше играл в чемпионате? Посмотрим», — приводит слова Кержакова пресс-служба нижегородцев.



В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» переиграл «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



«Нижний Новгород» набрал 11 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (8) располагается на 13-й строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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