Кержаков: ни в одном из домашних матчей «Нижний Новгород» не уступил вчистую

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:3).
«Почему «Нижний Новгород» потерял дома много очков, а в гостях не проиграл ни одного матча? Сложно сказать. Не думаю, что во всех играх, которые мы проиграли дома, мы заслуживали поражений. Ни в одном из матчей не уступили вчистую. В том числе и в поединке с «Арсеналом». Повторюсь, у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, из-за своих ошибок мы проиграли матч.
В кубковом матче дадим ли время тем игрокам, кто меньше играл в чемпионате? Посмотрим», — приводит слова Кержакова пресс-служба нижегородцев.
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» переиграл «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Нижний Новгород» набрал 11 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (8) располагается на 13-й строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 19 сентября 2021
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:42
-
21:39
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:13
-
20:08
-
20:03
-
20:02
-
19:52
-
19:48
-
19:45
-
19:43
-
19:28
-
19:23
-
19:19
-
19:15
-
19:12
-
18:51
-
18:50
-
18:45
-
18:39
-
18:35