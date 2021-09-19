«Ювентус» на своём поле сыграл вничью с «Миланом» и остался в зоне вылета

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» на своём поле принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянс-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 4-й минуте открыл нападающий хозяев Альваро Мората, который воспользовался передачей Пауло Дибалы и реализовал выход один на один. Гости сумели отыграться во втором тайме. На 76-й минуте Сандро Тонали сделал подачу с углового на дальнюю штангу, откуда Андре Ребич головой пробил в створ — 1:1. В конце игры «Милан» имел два хороших шанса увезти из Турина три очка, однако плохо распорядился своими голевыми моментами, оставив счёт неизменным.

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.