Лицо Месси после замены в матче «ПСЖ» и «Лиона». Фото

В Сети появилось фото расстроенного лица нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси после замены в матче с «Лионом» (2:1). Фото опубликовано в «твиттере» B/R Football.

Отметим, Месси после замены отказался жать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино.

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.



На 54-й минуте первый гол забил Лукас Пакета. Карл Токо Экамби получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и выполнил передачу на Пакету, которому удался прекрасный удар в правый нижний угол ворот. На 66-й минуте Неймар сравнял счёт, реализовав пенальти.



Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провёл на поле 76 минут, его заменил Ашраф Хакими. Аргентинец не отметился результативными действиями, однако попал в крестовину ворот «Лиона» со штрафного. В добавленное время победный гол забил Мауро Икарди с передачи Килиана Мбаппе.