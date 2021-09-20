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Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»

Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал победу в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

«Это была тяжелая игра! Мы знали, что столкнемся с большой командой, и всегда тяжело отыгрывать, нужно приложить вдвое больше усилий, но сегодня все заслуживают похвалы за все жертвы на поле. Мы очень рады, что смогли одержать победу перед нашими болельщиками на переполненном «Парк-де-Пренс», — приводит слова Неймара официальный сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с 8 набранными очками располагается на девятом месте.

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