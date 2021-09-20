Ширер и Даблин раскритиковали решение Мойеса выпустить Ноубла под пенальти в матче с «МЮ»

Бывшие нападающие клубов АПЛ Алан Ширер и Дион Даблин поделились мнением о решении главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Мойеса выпустить в концовке матча 5-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» Марка Ноубла. Он вышел на поле сразу после того, как «Вест Хэм» заработал пенальти в компенсированное время. Ноубл исполнил 11-метровый удар, но не смог забить. В результате «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.

«Меня беспокоит, как это повлияет на Деклана Райса? На мой взгляд, такое решение Мойеса показывает, что он не доверяет Райсу бить пенальти. Есть поводы для беспокойства. Да, у тебя есть отличный пенальтист на скамейке, но он не принимал участия в матче. А есть игрок, который провёл на поле все 90 минут», — сказал Даблин в эфире программы Match of the Day 2.

«Пенальти — довольно сложный момент. К тому же, мы говорим о последнем моменте в матче. Для такого нужно быть разогретым. Это сложная ситуация», — добавил Ширер.