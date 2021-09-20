Почему «Челси» выше «Ливерпуля»? У команд абсолютно одинаковые показатели

В АПЛ состоялись матчи 5-го тура. После пяти туров три команды набрали по 13 очков — «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Возглавляет турнирную таблицу «Челси» с показателем забитых и пропущенных мячей 12:1. Абсолютно идентичные показатели у «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» с забитыми / пропущенными 13:4 находится на 3-м месте.
«Челси» оказался выше «Ливерпуля» в турнирной таблице, так как лондонцы в матче 3-го тура сыграли вничью с красными в гостях. Именно гостевая ничья с конкурентом позволяет «Челси» занимать промежуточное 1-е место.
В следующем туре «Челси» будет принимать «Манчестер Сити», «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брентфордом», а «Манчестер Юнайтед» встретится на своём поле с «Астон Виллой».
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