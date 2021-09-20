Лионель Месси не пошёл праздновать с болельщиками победу в матче с «Лионом»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не стал праздновать с болельщиками победу в матче 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Лионом» (2:1).
После встречи, которая прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, футболисты «ПСЖ» отправились к фанатской трибуне, чтобы разделить радость вместе с болельщиками. Месси решил не присоединяться к партнёрам по команде и ушёл в раздевалку.
Напомним, Месси вышел в стартовом составе на этот матч, провёл на поле 76 минут, после чего был заменён на Ашрафа Хакими. Аргентинский футболист был недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. Позже Месси равнодушно отреагировал на гол аргентинца Мауро Икарди, который помог парижанам одержать победу.
Новость по темеРеакция Месси на победный гол Икарди в матче ПСЖ — «Лион». Фото
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