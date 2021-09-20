Сборная России намекнула на вызов Глушакова и Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале опубликовала фото нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, намекнув на вызов футболистов на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
В ближайшее время тренерский штаб сборной России объявит расширенный состав национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2022 со сборными Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Обе встречи начнутся в 21:45 мск. В шести матчах отбора ЧМ-2022 сборная России набрала 13 очков, благодаря чему занимает второе место в турнирной таблице группы Н. В сентябре 2021 года российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0), победила национальную команду Кипра (2:0) и переиграла Мальту (2:0).
Напомним, Дзюба не был вызван в расположение сборной России на прошлый сбор, а Глушаков последний раз выступал за российскую национальную команду в марте 2018 года.
- 20 сентября 2021
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