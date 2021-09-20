Валерий Карпин ответил на вопрос о «смелом футболе» сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о футболе, в который играет национальная команда. Ранее наставник сборной говорил, что хочет играть в смелый футбол. Под руководством Карпина сборная обыграла Мальту (2:0) и Кипр (2:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

«По мне, это смелый футбол, мы пытаемся в него играть. Другое дело, что есть команды, которые не позволяют нам этого. Смелый футбол — это когда мы пытаемся далеко от наших ворот отобрать мяч. А когда команда соперника заставляет тебя обороняться в своей штрафной или на нашей половине поля — это потому, что нас заставили, а не потому, что мы туда отошли сами и встали на своей половине поля. Или у нашей штрафной мы встали и стоим, ждём ошибки соперника. По мне, это не смелый футбол. Смелый футбол — это когда ты пытаешься отобрать мяч на чужой половине поля, далеко от своих ворот», — сказал Карпин на YouTube-канале «Вышли».