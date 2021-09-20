Карпин: игроков уровня Миранчука не так много в России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал включение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Миранчук перед сентябрьскими матчами играл меньше, чем сейчас. Сейчас чаще играет в основе. Игроков уровня Миранчука у нас не так много в России. Не оценивал бы игру Миранчука в отрыве от общекомандных действий «Аталанты». Наверное все, в том числе и Гасперини, ждут, когда Лёша покажет то, чего от него все ждут. Но Гасперини говорит, что у него огромный потенциал, что Миранчук может стать ведущим игроком. Если бы кто-то знал, почему сейчас не получается, этот человек бы это изменил.



Сложно оценить форму Бакаева, ведь он выходит на небольшой промежуток времени. Будет лучше для всех, если он будет получать больше времени. Тогда сможем оценить его», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.