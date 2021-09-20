Карпин — о сборных Словении и Словакии: понятно, что не Англия и Франция. Наш уровень

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о соперниках национальной команды в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Изучали и Словению, и Словакию ещё до сентябрьских матчей. Добротные сборные. Понятно, что не Англия, Франция и так далее, но хороший уровень. Наш уровень. Мы никого не сильнее, но никого и не слабее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября подопечные Валерия Карпина будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября россияне сыграют в гостях со Словенией.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.