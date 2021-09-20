Кафанов рассказал, почему в этот раз не вызвал Максименко в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в расширенный список национальной команды не попал голкипер «Спартака» Александр Максименко.
«К сожалению, Лунёву пока не дали шанса проявить себя в «Байере». Но окончательный список вратарей будет после 9-го тура РПЛ. Ещё пройдёт несколько игр, чтобы сделать выбор.
Отсутствие Максименко и Песьякова? Разница между вратарями, которых вызвали в сентябре и сейчас, — незначительная. Есть большая группа ребят, которые играют стабильно. Они находятся в поле зрения сборной и тренерского штаба. На сейчас такой выбор показался более логичным. Выбирать было очень сложно», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 сентября сыграют в гостях со Словенией.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
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