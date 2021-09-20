Кафанов рассказал, почему вернул Сафонова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал включение в расширенный список национальной команды голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Вратарь пропустил матчи сборной России, проходившие в сентябре.
«Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с «Рубином» и «Локомотивом». Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 сентября сыграют в гостях со Словенией.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
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