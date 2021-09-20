Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов рассказал, почему вернул Сафонова в сборную России

Кафанов рассказал, почему вернул Сафонова в сборную России
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал включение в расширенный список национальной команды голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Вратарь пропустил матчи сборной России, проходившие в сентябре.

«Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с «Рубином» и «Локомотивом». Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 сентября сыграют в гостях со Словенией.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.

Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021