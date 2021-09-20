Фанаты «Спартака» посвятили баннер трагедии в Пермском университете

Сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встречается со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сектор болельщиков московского «Спартака» посвятил один из баннеров трагедии в Пермском университете. «Пермь, скорбим», — гласит надпись на фанатском баннере красно-белых.
Фото: Максим Пахомов
Напомним, сегодня, 20 сентября, 18-летний молодой человек прошёл на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу. Студенты пытались спастись от нападавшего, прыгая из окон второго этажа. Позже стрелок был ранен и, по данным некоторых источников, скончался по дороге в больницу. По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибло восемь человек, 19 пострадали. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
- 20 сентября 2021
-
20:54
-
20:47
-
20:43
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:21
-
20:16
-
20:13
-
20:13
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:42
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
18:38
-
18:29
-
18:29
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
17:57