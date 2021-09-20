Фанаты «Спартака» посвятили баннер трагедии в Пермском университете

Сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встречается со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сектор болельщиков московского «Спартака» посвятил один из баннеров трагедии в Пермском университете. «Пермь, скорбим», — гласит надпись на фанатском баннере красно-белых.

Фото: Максим Пахомов

Напомним, сегодня, 20 сентября, 18-летний молодой человек прошёл на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу. Студенты пытались спастись от нападавшего, прыгая из окон второго этажа. Позже стрелок был ранен и, по данным некоторых источников, скончался по дороге в больницу. По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибло восемь человек, 19 пострадали. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.