Арбитр Федотов объяснил, почему судья засчитал третий гол «Зенита» в ворота «Рубина»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с третьим голом «Зенита» в ворота «Рубина» в матче 8-го тура РПЛ.

«Игрок «Зенита» действительно играл рукой, но VAR не мог отменить из-за этого гол гостей. Этот момент — просто пропуск фола. После него не был незамедлительно забит гол, игра продолжалась ещё какое-то время», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.



На 24-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт, отправив мяч в девятку после передачи Клаудиньо. Спустя пять минут Клаудиньо уже сам расстрелял ворота Юрия Дюпина, забив дебютный гол за «Зенит». На 43-й минуте Дзюба оформил дубль, ему ассистировал Далер Кузяев. На 67-й минуте защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отправил мяч в собственные ворота. Спустя десять минут был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.