Николич: доволен Живоглядовым. Он всегда готов вступить в игру в любой момент

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил игру Дмитрия Живоглядова в матче 8-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«С чем связана замена Живоглядова на центрального защитника Едвая в матче с «Марселем», а теперь – на Сильянова? Это индивидуальный вопрос по статусу Живоглядова? Ничего особенного. У нас ротация, мы ей пользуемся. У нас ещё Рыбчинский на этой позиции, Сильянов, Живоглядов. К сожалению, Рыбчинский не был готов к этой игре. Но думаю, он бы был удобнее сегодня в таком матче. Живоглядов для нас важный игрок. Он всегда готов вступить в игру в любой момент. Я им доволен», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» набрал в восьми турах нынешнего сезона РПЛ 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.