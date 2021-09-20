Витория: невероятно, как наши футболисты не реализовывают моменты. У ЦСКА отскок — и всё

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу армейцев, единственный гол забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

«В футболе бывает, что хорошие игроки, команда ведёт игру, но не забивает. Мы превзошли ЦСКА в два раза по ударам, до этого – «Легию». Невероятно, как наши футболисты не реализовывают моменты, но это футбол. У ЦСКА был просто удар, отскок – и всё. Это несправедливо. Но мы с этим сделать ничего не можем.



Соответствует ли уровень нападающих «Спартаку»? Не время об этом говорить. Я говорю о количестве ударов – это одна деталь, моменты у нас тоже есть. Сегодня все чувствовали, что были сильнее. ЦСКА лишь эпизодами выглядел лучше. Что касается уровня игроков, то я верю в своих ребят с самого начала. Я вижу их страсть на тренировках, качество – вопросов у меня нет.



Я выпустил Кофрие, потому что надо было лучше быть в прессинге. Обычно ЦСКА использует длинные передачи, нам надо было выигрывать единоборства – это одна из причин. И в этом компоненте мы выглядели хорошо – выигрывали единоборства. Эти три защитника не должны были играть в атаке, а играть просто и надёжно. На флангах был Мозес и Айртон, сожалений у меня нет», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.