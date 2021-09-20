Дзюба — о дубле в ворота «Рубина»: вызов в сборную на это вообще никак не повлиял

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1). Российский форвард в этой встрече оформил дубль.

«Всё было легко? Это, наверно, так показалось, потому что мы быстро повели. На самом деле очень интересный матч. Мы были опаснее. Первый тайм повели 3:0. У нас получались хорошие атаки.

Комбинировали. Во втором тайме тоже, но, к сожалению вместо того чтобы забить четвёртый и пятый мы пропустили. И матч такой был нервозный. Но такие матчи любят болельщики. Качели. В те ворота атака, в эти. «Рубин» — очень хорошая команда, старается играть в открытый футбол. Команда Слуцкого всегда интересно играет. «Рубин» в прошлом году нас дважды обыграл. В этом году хотелось их обыграть. Но это всё визуально только было легко.

«Рубин» прибавил во втором тайме? Я бы не сказал. Скорее мы сбавили обороты. Началась больше драка. В первом тайме мы строже играли в обороне. Но внутри мы ощущали, что запас прочности есть. Могли и четвёртый забить.

Это была большая работа всей команды. Хорошо, что она умеет переключаться с Лиги чемпионов на чемпионат. Сегодня была хорошая игра. Нам нужен был результат, мы переключились и выдали хороший матч. Команда в хорошем состоянии, мне кажется, так и должно быть. В Лиге чемпионов хочется выступить как можно успешнее.

Повлияло ли попадание в расширенный список сборной на мою игру и дубль? Вообще никак», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».