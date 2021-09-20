Березуцкий: игра со «Спартаком» была равна. Рад, что ЦСКА проявил характер
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что армейцы обыграли «Спартак» на характере.
«Тяжёлая погода, матч – до первой ошибки. Рад, что её совершил «Спартак», а не мы. Выиграли на характере. Не хотелось бы отвечать Витории, да, игра была равна. «Спартак» нанёс больше ударов, но все они были с дальней дистанции. Рад, что ЦСКА проявил характер», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
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