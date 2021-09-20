«Челси» близок к подписанию нового контракта с Кристенсеном

Английский «Челси» близок к тому, чтобы продлить действующее соглашение с датским защитником клуба Андреасом Кристенсеном, сообщает The Sun.



По информации источника, заработная плата футболиста составит € 140 тыс. в неделю. Изначально клуб хотел предложить игроку контракт с зарплатой € 90 тыс. в неделю, однако успешная игра Кристенсена на старте нынешнего сезона убедила руководителей клуба улучшить предложение.



Действующее соглашение Кристенсена с «Челси» действует до лета 2022 года.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.



Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В составе английского клуба Андреас – обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА. В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 Кристенсен на правах аренды выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию».

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