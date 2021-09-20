ЦСКА — «Спартак»: видеообзор московского дерби

В столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Видеообзор встречи опубликован на YouTube-канале «Матч ТВ».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На протяжении всего матча игра была примерно равна – команды поровну владели мячом, голевых моментов возникало немного. Счёт в матче был открыт на 81-й минуте, автором гола стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Мяч к форварду армейцев отскочил от новичка «Спартака» Максимилиано Кофрие.
Примечательно, что уже в компенсированное арбитром время автор единственного в матче гола Антон Заболотный был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Однако переломить ход игры «Спартаку» это не помогло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу ЦСКА.
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