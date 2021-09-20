Литвинов: что происходит со «Спартаком»? Это просто футбольное невезение

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался после поражения красно-белых в матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«О том, что выйду в основе, узнал вчера на тренировке. Я понимал, что это дерби и старался как можно быстрее убрать это давление, чтобы подойти к этому матчу и стараться хорошо сыграть. Я понимал, что будут ошибки, но это футбол и все ошибаются. Пытался и старался сразу исправляться. Мы с Виторией просто пожали руки после матча. Думаю, что разберём всё после, он покажет недочёты. Всё обсудим.

Что происходит со «Спартаком»? Это просто футбольное невезение. Должны были забивать, но в футболе так бывает. Также было и с «Легией». Я тоже виноват в этом, все виноваты, значит, где-то недоработали или ещё что-то. Нужно работать дальше, выкладываться на тренировках ещё больше. Все ребята стараются и все переживают, равнодушных нет. Психологически тяжело, потому что два поражения подряд в тех играх, которые должны были вырывать на характере, но, повторюсь, мы работаем над ситуацией.

Пока не могу сказать, что мы переиграли ЦСКА во всех аспектах. Когда находишься на поле, очень тяжело сравнивать. После игры, при просмотре, можно сказать кто был сильнее, а кто нет.

Мы слышим фанатов, всегда пытаемся завестись и сделать больше. Мы понимаем всю ситуацию, очень некрасиво с нашей стороны, что болельщики не рады. Мы уже собирались командой, всегда обсуждаем, что-то предлагаем, чтобы исправить», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.