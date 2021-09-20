Литвинов прокомментировал свой дебют в стартовом составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал свой дебют в стартовом составе красно-белых. Напомним, хавбек вышел на поле с первых минут на матч 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Узнал, что попаду в стартовый «Спартака» на дерби, вчера, когда мы на предыгровой тренировке начали отрабатывать стандарты и действия в атаке. Тогда было понятно, что, скорее всего, выйду в старте. Сегодня перед матчем тренер подошёл, поговорил, объяснил, что не надо думать, будто бы это особенный матч. Сказал: «Делай всё как умеешь. Мы тебе доверяем, поэтому ставим».

Дерби — это всегда важный матч для «Спартака», особенно с ЦСКА. Это битва двух больших клубов ещё с тех времён. Сейчас это считается один из главных матчей в сезоне. Я старался просто выйти и играть футбол, пытаться отдаваться полностью для команды. Сейчас тяжёлые времена для нашей команды, но мы пытаемся сделать всё от нас зависящее.

Самое опасное — это первые пять минут первого тайма и первые пять минут второго, когда присутствует потеря концентрации. В том моменте увидел, что нахожусь перед штрафной, и самый нормальный вариант был пробить по воротам. Решился на удар, попал в створ. Но таков футбол — кому-то не везёт. Сегодня не повезло нам.

Думаю, у нас было какое-то лишнее волнение. Нужно подходить к моментам более хладнокровно и решать их. Но это футбол, так всегда бывает. Кто-то попал, а кто-то нет. Сегодня для нас случилось так», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.