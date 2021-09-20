Фердинанд: Стерлинг потерял уверенность в себе, потому что его убрали из основы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал форму нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на старте нынешнего сезона.
«Стерлинг потерял уверенность в себе, потому что его убрали из стартового состава команды. До этого он был в огне, вёл за собой «Манчестер Сити».
На протяжении многих лет этот парень был основным игроком. И вдруг он оказался в запасе. Я озадачен, я не понимаю этого.
Но в том-то и дело с Хосепом Гвардиолой, что чаще всего он всё делает правильно, но в случае со Стерлингом… Должно быть, другие клубы сидят и думают: «Давайте-ка посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что мы готовы взять Стерлинга в любой день».
Если бы я был на месте «Ливерпуля», завтра же купил бы Стерлинга», — цитирует Фердинанда Mirror.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рахим Стерлинг провёл пять матчей (два в старте) и забил один гол. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.
После пяти туров «Манчестер Сити» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 10 очками в активе.
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