Дзюба: безумно рад пока 206-му голу. Надо планку 250 ставить

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1), в котором он оформил дубль, высказался о своём месте в списке лучших бомбардиров российского футбола. Дзюба с 206 голами занимает четвёртое место в клубе Григория Федотова.



«По некоторым подсчётам мне остался всего один гол до Веретенникова? Я не знаю, по какой именно системе вы считаете. Я сбился — у него 143 в чемпионате? Смотрел клуб Федотова — я там дальше намного. То, что у Кержакова 226, — вот это интересно. Протасова и Блохина я не беру — по 244 и 319 они вроде забили. Но посмотрим. Я ещё карьеру не заканчиваю. Забить бы за карьеру 250! Получается, ещё 44 мяча? Поковыряемся, как говорится, помучаемся. Время ещё есть — поиграю.



Безумно рад пока 206-му. Когда приходил в «Зенит», была планка — сотый гол забить. Когда это сделал, ходил счастливый как не знаю кто. Думал, 150 вообще будет круто. Потом 200! Сейчас надо планку 250 ставить. Здоровье, дай бог, позволяет. А дальше буду стараться», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».