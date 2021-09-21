Уткин — о Заболотном: сегодня он просто молодец! Русский леший-халк

Известный журналист и блогер Василий Уткин подвёл итоги московского дерби в 8-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» (1:0).

«Мне показалось, что игра была выше моих ожиданий, хотя я почитал: многие её ругают. Она была невысокого качества, если говорить в общем. Я сказал «выше ожиданий», потому что прекрасно понятно, что обе команды не в порядке. Обеим командам не хватает чего-то существенного.

Говоря о ЦСКА: почему на поле вышел Дзагоев? Потому что больше некому было. Но он ничего не смог показать из-за проблем со здоровьем или чего-то ещё. Также в очередной раз можем задаться вопросом: «На кой «Спартаку» Промес?» Да, неплохой игрок. Но разве он этим отличался раньше? Нет, он вёл игру и тащил «Спартак» на себе. Сейчас он не стоит тех двадцати миллионов.

Думаю, в матч-менеджменте Руй Витория переиграл Алексея Березуцкого. Но любая ничейная игра перестаёт быть ничейной, если происходит один точный удар. Обе команды забили. Оба гола проверяли на офсайд. У ЦСКА офсайда не было, у «Спартака» — был.

Не могу не поздравить Антона Заболотного — ему от меня доставалось, а сегодня он просто молодец. И гол, и удаление, и русский леший-халк, когда он на трибуны полез после забитого гола», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.