Уткин — о Заболотном: сегодня он просто молодец! Русский леший-халк

Известный журналист и блогер Василий Уткин подвёл итоги московского дерби в 8-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» (1:0).
«Мне показалось, что игра была выше моих ожиданий, хотя я почитал: многие её ругают. Она была невысокого качества, если говорить в общем. Я сказал «выше ожиданий», потому что прекрасно понятно, что обе команды не в порядке. Обеим командам не хватает чего-то существенного.
Говоря о ЦСКА: почему на поле вышел Дзагоев? Потому что больше некому было. Но он ничего не смог показать из-за проблем со здоровьем или чего-то ещё. Также в очередной раз можем задаться вопросом: «На кой «Спартаку» Промес?» Да, неплохой игрок. Но разве он этим отличался раньше? Нет, он вёл игру и тащил «Спартак» на себе. Сейчас он не стоит тех двадцати миллионов.
Думаю, в матч-менеджменте Руй Витория переиграл Алексея Березуцкого. Но любая ничейная игра перестаёт быть ничейной, если происходит один точный удар. Обе команды забили. Оба гола проверяли на офсайд. У ЦСКА офсайда не было, у «Спартака» — был.
Не могу не поздравить Антона Заболотного — ему от меня доставалось, а сегодня он просто молодец. И гол, и удаление, и русский леший-халк, когда он на трибуны полез после забитого гола», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 21 сентября 2021
-
01:25
-
01:08
-
01:05
-
01:02
-
00:57
-
00:55
-
00:45
-
00:40
-
00:40
-
00:31
-
00:26
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:05
- 20 сентября 2021
-
23:58
-
23:48
-
23:44
-
23:38
-
23:19
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:31