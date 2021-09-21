Тер Штеген: «Барселона» нуждается в болельщиках больше, чем когда-либо

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал ничью в матче пятого тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:1). Каталонской клуб смог спастись от поражения на 90-й минуте.
«Конечно, обидно. По крайней мере, нам удалось уйти от поражений, учитывая, какая это была игра. У соперника появился первый шанс — и мы уже проигрываем, это сложно. Они много сидели в обороне, тянули время. Мы сыграли вничью, но с чувством, что могли бы сделать больше. Мы нуждаемся в болельщиках больше, чем когда-либо. Это непростая ситуация как для нас, так и для них», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.
На данный момент «Гранада» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 8 очков.
В шестом туре «Гранада» примет дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Обе встречи состоятся 23 сентября.
- 21 сентября 2021
-
02:48
-
02:37
-
02:03
-
01:43
-
01:25
-
01:08
-
01:05
-
01:02
-
00:57
-
00:55
-
00:45
-
00:40
-
00:40
-
00:31
-
00:26
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:05
- 20 сентября 2021
-
23:58
-
23:48
-
23:44
-
23:38
-
23:19
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:44
-
22:43