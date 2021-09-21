Тер Штеген: «Барселона» нуждается в болельщиках больше, чем когда-либо

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал ничью в матче пятого тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:1). Каталонской клуб смог спастись от поражения на 90-й минуте.

«Конечно, обидно. По крайней мере, нам удалось уйти от поражений, учитывая, какая это была игра. У соперника появился первый шанс — и мы уже проигрываем, это сложно. Они много сидели в обороне, тянули время. Мы сыграли вничью, но с чувством, что могли бы сделать больше. Мы нуждаемся в болельщиках больше, чем когда-либо. Это непростая ситуация как для нас, так и для них», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

На данный момент «Гранада» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 8 очков.

В шестом туре «Гранада» примет дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Обе встречи состоятся 23 сентября.