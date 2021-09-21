Главный тренер «Гранады»: взять очко на «Камп Ноу» в матче с «Барселоной» — это как победа
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Главный тренер «Гранады» Роберт Морено прокомментировал результат матча с «Барселоной» в чемпионате Испании. Матч пятого тура завершился со счётом 1:1.
«Давайте будем позитивными, получить очко на «Камп Ноу» в матче с «Барселоной» — это как победа. Мы были очень близки к победе, но больше результата я радуюсь командному духу, который у команды был в течение последних трёх лет, и мы надеемся, что он продлится на этом этапе», — приводит слова Морено Marca.
На данный момент «Гранада» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 8 очков.
В шестом туре «Гранада» примет дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Обе встречи состоятся 23 сентября.
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