Главный тренер «Гранады»: взять очко на «Камп Ноу» в матче с «Барселоной» — это как победа

Главный тренер «Гранады» Роберт Морено прокомментировал результат матча с «Барселоной» в чемпионате Испании. Матч пятого тура завершился со счётом 1:1.

«Давайте будем позитивными, получить очко на «Камп Ноу» в матче с «Барселоной» — это как победа. Мы были очень близки к победе, но больше результата я радуюсь командному духу, который у команды был в течение последних трёх лет, и мы надеемся, что он продлится на этом этапе», — приводит слова Морено Marca.

На данный момент «Гранада» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 8 очков.

В шестом туре «Гранада» примет дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Обе встречи состоятся 23 сентября.