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Бербатов может возглавить федерацию футбола Болгарии

Бербатов может возглавить федерацию футбола Болгарии
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Байера» Димитар Бербатов стал кандидатом на пост президента федерации футбола Болгарии. Об этом сообщает Bulgraian Football.

По информации источника, кандидатуру Бербатова поддержали несколько клубов высшего дивизиона, в том числе софийский ЦСКА. Также на пост будет претендовать нынешний глава федерации Борислав Михайлов. Выборы пройдут 12 октября.

В составе «МЮ» Бербатов два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны, а также один раз стал победителем клубного чемпионата мира.

В своей карьере Бербатов выступал за болгарские «Пирин» и софийский ЦСКА, немецкий «Байер», английские «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», французский «Монако», греческий ПАОК. Карьеру футболиста Бербатов завершил в 2018 году в индийском клубе «Керала Бластерс».

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