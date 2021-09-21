Бербатов может возглавить федерацию футбола Болгарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Байера» Димитар Бербатов стал кандидатом на пост президента федерации футбола Болгарии. Об этом сообщает Bulgraian Football.
По информации источника, кандидатуру Бербатова поддержали несколько клубов высшего дивизиона, в том числе софийский ЦСКА. Также на пост будет претендовать нынешний глава федерации Борислав Михайлов. Выборы пройдут 12 октября.
В составе «МЮ» Бербатов два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны, а также один раз стал победителем клубного чемпионата мира.
В своей карьере Бербатов выступал за болгарские «Пирин» и софийский ЦСКА, немецкий «Байер», английские «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», французский «Монако», греческий ПАОК. Карьеру футболиста Бербатов завершил в 2018 году в индийском клубе «Керала Бластерс».
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