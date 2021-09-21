«Зенит» Семака впервые одержал победу над командой Слуцкого
Поделиться
Сергей Семак в качестве главного тренера питерского клуба впервые одержал победу в матче с командой Леонида Слуцкого. Ранее во всех трёх предыдущих матчах победа оставалась за коллективами Слуцкого.
В марте 2014 года ЦСКА под руководством Слуцкого обыграл «Зенит» со счётом 1:0. Семак тогда исполнял обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения Лучано Спаллетти. В октябре 2020 года казанский «Рубин» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. В марте 2021 года команда Семака снова уступила казанцам со счётом 1:2.
В прошедшем туре нынешнего чемпионата России «Зенит» обыграл «Рубин» со счётом 3:1 — дубль оформил Артём Дзюба, ещё один мяч забил Клаудиньо. Во втором тайме автогол забил Дмитрий Чистяков.
Новость по темеСемак поделился впечатлениями от победы над «Рубином»
Комментарии
- 21 сентября 2021
-
07:35
-
07:17
-
06:53
-
06:43
-
06:19
-
05:57
-
05:44
-
05:21
-
04:38
-
04:17
-
03:56
-
03:42
-
03:28
-
03:10
-
02:48
-
02:37
-
02:03
-
01:43
-
01:25
-
01:08
-
01:05
-
01:02
-
00:57
-
00:55
-
00:45
-
00:40
-
00:40
-
00:31
-
00:26
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:05
- 20 сентября 2021
-
23:58
Партнерский контент