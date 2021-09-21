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«Зенит» Семака впервые одержал победу над командой Слуцкого

«Зенит» Семака впервые одержал победу над командой Слуцкого
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Сергей Семак в качестве главного тренера питерского клуба впервые одержал победу в матче с командой Леонида Слуцкого. Ранее во всех трёх предыдущих матчах победа оставалась за коллективами Слуцкого.

В марте 2014 года ЦСКА под руководством Слуцкого обыграл «Зенит» со счётом 1:0. Семак тогда исполнял обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения Лучано Спаллетти. В октябре 2020 года казанский «Рубин» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. В марте 2021 года команда Семака снова уступила казанцам со счётом 1:2.

В прошедшем туре нынешнего чемпионата России «Зенит» обыграл «Рубин» со счётом 3:1 — дубль оформил Артём Дзюба, ещё один мяч забил Клаудиньо. Во втором тайме автогол забил Дмитрий Чистяков.

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