Семак поделился впечатлениями от победы над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (3:1).

«С волнением ожидали сегодняшнего матча, потому что после перерыва на матчи сборных, после Лиги чемпионов, понятно, что эмоциональный фон у нас был немного не тот, как нам хотелось бы. Тем не менее провели сегодня хороший матч, особенно первый тайм, с точки зрения организации, забитых мячей. Во втором тайме у нас было достаточно моментов, только не удалось забить. В обороне сыграли хорошо, позволили сопернику создать мало моментов.

Второй матч подряд «Зенит» проводит с тремя центральными защитниками? Выбор игроков всегда зависит от состояния футболистов и игры соперника. Всё это мы учитывали при подготовке к матчу и решили сыграть так. Получилось хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».