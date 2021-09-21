Сумма отступных за де Лигта с лета 2022 года составит € 150 млн

С лета 2022 года в контракте защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта вступает в силу опция с суммой отступных. Она составит € 150 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Договор 22-летнего голландца с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. По информации источника, агент футболиста Мино Райола уже обсуждает с клубом возможность продления контракта.
В нынешнем сезоне де Лигт провёл во всех турнирах четыре матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 75 млн.
Ранее сообщалось, что в случае ухода де Лигта из «Ювентуса» в 2022 году туринцы подпишут защитника «Милана» Алессио Романьоли. Портал Transfermarkt оценивает Романьоли в € 25 млн. Позднее Мино Райола заявил, что де Лигт и Романьоли смогут вместе сыграть за «Ювентус» в следующем сезоне.
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