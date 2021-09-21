Тренер женской сборной Англии: приходилось притворяться мальчиком, чтобы играть в футбол

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман рассказала о непростом старте своей профессиональной карьеры.



«Когда я начала играть в футбол в шесть лет, мне пришлось делать это нелегально. У меня были короткие волосы, я походила на мальчика. Родителей это не смущало, так как я и мой брат-близнец постоянно играли и тренировались вместе. Тогда для девочек играть в футбол было чем-то ненормальным, а сейчас всё иначе. Мальчик ты или девочка, ты можешь играть в футбол, и это здорово. Раньше подобное казалось безумием, мне приходилось притворяться мальчиком, но я пережила это развитие и рада, что застала лучшие времена.



Я действительно счастлива, когда вижу, как играют маленькие дети, девочки и мальчики. Мне нравится смотреть, как они играют и получают от этого удовольствие, потому что всё начинается с веселья. Надеюсь, что для каждого ребёнка, желающего играть, найдётся путь в этом виде спорта», — приводит слова Вигман BBC.

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