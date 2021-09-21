Мостовой — о дерби ЦСКА — «Спартак»: одно из худших на моей памяти. Армейцам очень повезло

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре красно-белых и ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 1:0.
«Вчерашнее дерби — одно из худших на моей памяти. Игра вызывала больше вопросов, чем ответов. В целом не очень хороший матч, обе команды ничего особого не показали. В игре присутствовала боязнь всего, состояние футболистов двух команд можно описать словами «просто бегали». Матч местами был просто скучным.
ЦСКА очень повезло, все вчера это признали. Забей Понсе в начале второго тайма — и игра сложилась бы по-другому. Местами «Спартак» выглядел даже лучше ЦСКА. А у армейцев только один удар в створ ворот, он и стал победным. Момент Понсе можно было забивать с закрытыми глазами. Что в такой ситуации мог сделать Витория? Игрок сам не понял, как он не забил. Сейчас в РПЛ матчи стали намного результативнее, чем несколько сезонов назад. Уровень вчерашнего матча показывает, что наши выступления в еврокубках — не случайность.
Кофрие сыграл достаточно неплохо. В первом тайме он вообще закрыл Эджуке. Во втором тайме Эджуке даже перевели на другой фланг. Кофрие очень достойно провёл вчерашнюю игру. Тот факт, что от его ноги мяч отскочил к Заболотному — стечение обстоятельств. Максименко должен был отбивать этот мяч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
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