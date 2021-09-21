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Гончаренко вызван на заседание КДК РФС из-за нецензурной брани. Слуцкого не вызвали

Гончаренко вызван на заседание КДК РФС из-за нецензурной брани. Слуцкого не вызвали
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался об удалении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3), а также сообщил о вызове наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко, получившего удаление в матче с «Ахматом» (2:0), на заседание комитета.

«Слуцкий удалён за две жёлтые карточки, прямого удаления не было. Если нет прямого удаления в данном случае, то нет и квалифицирующих признаков — оскорблений. В любом случае там были выходы из технической зоны и так далее, в рапорте есть, будем рассматривать.

А что касается Гончаренко, то у него была прямая красная карточка и нецензурная брань в адрес судейской бригады. Гончаренко приглашён на заседание КДК по видеосвязи», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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