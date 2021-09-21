Лионель Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Метцем»

Нападающий Лионель Месси не поможет «Пари Сен-Жермен» в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Метцем», сообщается на официальном сайте парижского клуба.
Напомним, Месси получил ушиб ноги в матче с «Лионом» (2:1) и был заменён. Сегодня, 21 сентября, аргентинский футболист прошёл процедуру МРТ, которая подтвердила признаки ушиба кости. Новое медицинское обследование Месси будет проведено через 48 часов.
Матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Метц» — «ПСЖ» состоится завтра, 22 сентября, на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Начало встречи — в 22:00 мск.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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