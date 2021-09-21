Роналду нарушил договорённость с «Ювентусом», чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду при переходе в стан «красных дьяволов» нарушил договорённость с «Ювентусом», согласно которой после 15 августа он не должен был переходить в другую команду, сообщает Cadena Ser.



По информации источника, представитель Роналду Жорже Мендеш обсуждал с клубом условия перехода Криштиану в другую команду. Агент и руководство «старой синьоры» сошлись на том, что возможный трансфер должен был бы состояться до 15 августа.



«Ювентус» мотивировал свою позицию тем, что после этой даты клубу было бы тяжело найти замену для португальца. 15 августа руководство клуба не получило никаких сообщений от Роналду и Мендеша и сочло, что игрок остаётся в команде. С заявлениями по этому поводу выступили представители «Ювентуса» и главный тренер Массимилиано Аллегри.



Тем не менее 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду. Из-за отсутствия плана «Б» «старая синьора» взяла в аренду нападающего «Эвертона» Мойзе Кина.



В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл три матча за «Манчестер Юнайтед» и забил четыре мяча.

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