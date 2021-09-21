Анчелотти высказал мнение о новичке «Реала» Камавинга

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новичке «сливочных» Эдуарду Камавинга.
«У Камавинга есть всё, чтобы играть за «Реал». Он очень молод, весел, разговаривает со всеми, пытается выучить испанский язык. От него так и веет молодостью.
Раньше он больше выступал на позиции опорного полузащитника, но у него есть качества, чтобы играть выше. Он полноценный полузащитник и может закрывать все позиции в центре.
Камавинга — современный полузащитник, физически очень сильный. Он не является игроком одной позиции, он может много где сыграть. Для нас он имеет большое значение, потому что хорошо дополняет полузащиту», — цитирует Анчелотти Marca.
В нынешнем сезоне испанской Примеры Камавинга сыграл в двух матчах и забил один гол.
После пяти туров в испанской Примере мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.
- 21 сентября 2021
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