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Анчелотти высказал мнение о новичке «Реала» Камавинга

Анчелотти высказал мнение о новичке «Реала» Камавинга
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новичке «сливочных» Эдуарду Камавинга.

«У Камавинга есть всё, чтобы играть за «Реал». Он очень молод, весел, разговаривает со всеми, пытается выучить испанский язык. От него так и веет молодостью.

Раньше он больше выступал на позиции опорного полузащитника, но у него есть качества, чтобы играть выше. Он полноценный полузащитник и может закрывать все позиции в центре.

Камавинга — современный полузащитник, физически очень сильный. Он не является игроком одной позиции, он может много где сыграть. Для нас он имеет большое значение, потому что хорошо дополняет полузащиту», — цитирует Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Камавинга сыграл в двух матчах и забил один гол.

После пяти туров в испанской Примере мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.

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