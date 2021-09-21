Итальянский журналист назвал причины, по которым Кокорин остался в «Фиорентине»

Итальянский журналист Анджело Джорджетти рассказал о причинах, из-за которых российский футболист Александр Кокорин остался в «Фиорентине».
«Кокорин — уникальный игрок. Он всего за 15 минут попытался показать всё, на что способен. Я считаю, что Влахович, конечно, единственный незаменимый футболист, потому что на других позициях есть кому подменять футболистов стартового состава.
Причин, по которым Кокорин остался, две. Первая причина — трудно подписать игрока, который бы осознавал, что он будет исполнять роль дублёра Душана. Вторая — совсем непросто продать такого игрока как Кокорин. У него хороший контракт», — цитирует Джорджетти Violanews.
Напомним, контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 21 сентября 2021
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