Тренер сборной Аргентины Айяла подвергся вооружённому ограблению
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Бывший игрок «Валенсии» и «Сарагосы», тренер сборной Аргентины Роберто Айяла подвергся вооружённому ограблению, сообщает Mundo Deportivo.
Нападение произошло в квартале Сан-Каэтано в Лухане (Аргентина). Трое грабителей напали на Айялу, когда он был в своей машине. Злоумышленники кинули булыжник в авто тренера, чтобы остановить его. Затем грабители угрожали ему пистолетами и забрали деньги — около € 5,6 тыс., и мобильный телефон экс-футболиста. Другой водитель, проходивший мимо, заметил происходящее и вызвал полицию.
Сейчас Айяла работает в тренерском штабе сборной Аргентины. В 2000-2007 годах Роберто провёл более 200 матчей за «Валенсию», став победителем Кубка УЕФА и дважды завоевав титул чемпиона Испании.
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