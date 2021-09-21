Тренер сборной Аргентины Айяла подвергся вооружённому ограблению

Бывший игрок «Валенсии» и «Сарагосы», тренер сборной Аргентины Роберто Айяла подвергся вооружённому ограблению, сообщает Mundo Deportivo.

Нападение произошло в квартале Сан-Каэтано в Лухане (Аргентина). Трое грабителей напали на Айялу, когда он был в своей машине. Злоумышленники кинули булыжник в авто тренера, чтобы остановить его. Затем грабители угрожали ему пистолетами и забрали деньги — около € 5,6 тыс., и мобильный телефон экс-футболиста. Другой водитель, проходивший мимо, заметил происходящее и вызвал полицию.

Сейчас Айяла работает в тренерском штабе сборной Аргентины. В 2000-2007 годах Роберто провёл более 200 матчей за «Валенсию», став победителем Кубка УЕФА и дважды завоевав титул чемпиона Испании.