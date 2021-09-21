И. Федотов: если судьи решили долбить Слуцкого — выходите и удаляйте его. Команда при чём?

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче с «Зенитом» (1:3).



«Главный вопрос – к департаменту судейства: куда они смотрели и о чём думали, назначая на игру Иванова? Неужели забыли про его отношения со Слуцким, забыли удаление тренера «Рубина» в прошлом сезоне? Слуцкий ещё до игры был заряжен и ненавидел Иванова. А во время матча судья только дал повод делать это сильнее – пропустил фол Барриоса, потом на Ин Бёме – и тут Слуцкий взорвался.



Видно, что Иванов хотел свистнуть, был готов уже это сделать – но передумал. Почему? И все эти эпизоды против «Рубина» – вот и возникает ощущение, что судья делал это намеренно. Что касается слов Слуцкого, то я его могу понять – он не понимает очевидных ошибок Иванова против его команды. На 75-й минуте не дали очевидный штрафной, с таких забивают голы. При этом Слуцкий Иванова явно не оскорблял – он получил только жёлтую, а в случае оскорбления была бы красная.



Если на следующий матч «Рубина» назначат Мешкова, который не пожал руку Слуцкому в прошлом сезоне – значит, идёт волна против тренера. Только я не понимаю – если судьи решили долбить Слуцкого, при чём тут команда, игроки, которым надо зарабатывать деньги? Выходите, удаляйте Слуцкого и нормально работайте», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.