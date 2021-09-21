Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» разгромил «Уиком Уондерерс» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

«Манчестер Сити» разгромил «Уиком Уондерерс» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Этихад» (Сити оф Манчестер) в рамках 3-го раунда Кубка лиги «Манчестер Сити» принимал «Уиком Уондерерс». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Счёт матча был открыт на 22-й минуте встречи. Нападающий гостей Брэндон Хэнлан забил гол с передачи Райана Тафадзолли.

Уже на 29-й минуте «горожане» сравняли счёт. Отличился Кевин де Брёйне, ему ассистировал Фил Фоден. На 43-й минуте матча Рияд Марез увеличил преимущество хозяев, голевой пас отдал Джошуа Дариус Уилсон-Эсбранд. В добавленное к первому тайму время Фоден забил третий мяч «Манчестер Сити» с передачи Мареза.

На 71-й минуте встречи отличился Ферран Торрес, голевую передачу отдал Фил Фоден. На 83-й минуте Марез оформил дубль, результативную передачу оформил Рахим Стерлинг. За две минуты до окончания основного времени встречи Коул Палмер с передачи Люка Мбете-Табю забил шестой мяч «горожан» в ворота «Уикома».

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
21 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
6 : 1
Уиком Уондерерс
Хай-Уиком
0:1 Хэнлан – 22'   1:1 Де Брёйне – 29'   2:1 Марез – 43'   3:1 Фоден – 45+1'   4:1 Ф. Торрес – 71'   5:1 Марез – 83'   6:1 Палмер – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021