«Манчестер Сити» разгромил «Уиком Уондерерс» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Этихад» (Сити оф Манчестер) в рамках 3-го раунда Кубка лиги «Манчестер Сити» принимал «Уиком Уондерерс». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.
Счёт матча был открыт на 22-й минуте встречи. Нападающий гостей Брэндон Хэнлан забил гол с передачи Райана Тафадзолли.
Уже на 29-й минуте «горожане» сравняли счёт. Отличился Кевин де Брёйне, ему ассистировал Фил Фоден. На 43-й минуте матча Рияд Марез увеличил преимущество хозяев, голевой пас отдал Джошуа Дариус Уилсон-Эсбранд. В добавленное к первому тайму время Фоден забил третий мяч «Манчестер Сити» с передачи Мареза.
На 71-й минуте встречи отличился Ферран Торрес, голевую передачу отдал Фил Фоден. На 83-й минуте Марез оформил дубль, результативную передачу оформил Рахим Стерлинг. За две минуты до окончания основного времени встречи Коул Палмер с передачи Люка Мбете-Табю забил шестой мяч «горожан» в ворота «Уикома».
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