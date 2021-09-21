«Манчестер Сити» разгромил «Уиком Уондерерс» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Этихад» (Сити оф Манчестер) в рамках 3-го раунда Кубка лиги «Манчестер Сити» принимал «Уиком Уондерерс». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.



Счёт матча был открыт на 22-й минуте встречи. Нападающий гостей Брэндон Хэнлан забил гол с передачи Райана Тафадзолли.



Уже на 29-й минуте «горожане» сравняли счёт. Отличился Кевин де Брёйне, ему ассистировал Фил Фоден. На 43-й минуте матча Рияд Марез увеличил преимущество хозяев, голевой пас отдал Джошуа Дариус Уилсон-Эсбранд. В добавленное к первому тайму время Фоден забил третий мяч «Манчестер Сити» с передачи Мареза.



На 71-й минуте встречи отличился Ферран Торрес, голевую передачу отдал Фил Фоден. На 83-й минуте Марез оформил дубль, результативную передачу оформил Рахим Стерлинг. За две минуты до окончания основного времени встречи Коул Палмер с передачи Люка Мбете-Табю забил шестой мяч «горожан» в ворота «Уикома».