Ковач назвал Головина гарантом качества в игре «Монако»

Главный тренер французского «Монако» Нико Ковач оценил игру полузащитника Александра Головина.
«Для нас Головин — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой. Когда я возглавил «Монако», то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнёров результативными передачами.
Я подталкиваю его к тому, чтобы он лучше располагался на поле, чаще действовал в непосредственной близости от штрафной соперника, забивал больше голов, как в игре с «Ниццей». Я думаю, такой игрок, как он, должен забивать 10 голов и отдавать по 10 результативных передач за сезон. Я не говорю это, чтобы оказать на него давление. Я просто-напросто считаю, что у него есть все требующиеся качества, чтобы справиться с этой задачей. Если у него получится, он поможет и команде, и клубу», — цитирует Ковача пресс-служба монегасков.
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