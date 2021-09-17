Владелец «Монако» Рыболовлев проиграл в суде по делу Ива Бувье

Прокуратура Женевы закрыла уголовное дело против арт-дилера Ива Бувье, возбуждённое после претензий российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщает L’Équipe. Суд не удовлетворил иск россиянина.
Сам Рыболовлев с февраля находится под следствием по статье уголовного кодекса Швейцарии о «ложных угрозах для вывоза человека за границу с целью передачи его иностранным властям». Следственные органы страны проверяют, мог ли он содействовать аресту арт-дилера Бувье в Монако.
В январе 2015 года российский олигарх обвинил Бувье в мошенничестве. Рыболовлев утверждал, что арт-дилер завысил цены на картины известных художников на общую сумму в € 1 млрд. Миллиардер купил у арт-дилера в общей сложности 38 картин на сумму около $ 2 млрд.
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