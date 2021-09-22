«Аталанта» предложит Госенсу новый долгосрочный контракт
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Итальянская «Аталанта» в ближайшее время планирует начать переговоры с представителями своего игрока Робина Госенса по продлению трудового соглашения. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб хочет предложить 27-летнему игроку новый долгосрочный контракт.
Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в пяти матчах своей команды (в четырёх выходил в основном составе), забил один гол и получил две жёлтые карточки.
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