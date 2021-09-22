Мама Роналду: прежде чем я умру, хочу увидеть сына в «Спортинге»

Мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру заявила, что хочет увидеть сына в форме португальского «Спортинг». Роналду начинал карьеру в лиссабонском клубе.

«Я уже сказала сыну, что хочу увидеть, как он играет в «Спортинге», прежде чем я умру. Если это будет не он, то пусть его сын, он играет лучше, чем Криштиану», – цитирует Долорес Record.

В летнее трансферное окно Роналду вернулся из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт по схеме «2+1». Ранее в английском клубе португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Ранее стало известно, что переход Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» позволил ему забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Роналду должен заработать € 106,6 млн до вычета налогов в сезоне-2021/2022, из которых € 59,7 млн приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на «Олд Траффорд».